Venemaa Davis Cupi meeskonna treener kritiseeris maailma viiendat reketit

"Maailma viies reket ütleb sulle, et tema ei tule... Saime sellest teada alles pühapäeval, mis muutis olukorra väga keeruliseks. Õnneks pole meie teised noored mängijad samasugused," rääkis Sabadello, tahtmata isegi Medvedevi nime öelda, kirjutab Hispaania väljaanne Cadena Ser.

"Kas keegi kujutab ette, et Rafael Nadal oleks öelnud alles pühapäeval, et tema koondist aitama ei tule. See ongi tõeliste liidrite nagu Nadali ja lihtsalt heade mängijate vahe," lisas Sabadello.

Vaatamata Medvedevi puudumisele on Venemaa suutnud Davis Cupi finaalturniiril murda poolfinaali. Kaheksa parema hulgas alistati Serbia koondis, mida esindas ka Novak Djokovic, mängudega 2:1. Venemaa jaoks on kastanid tulest välja toonud 23-aastane Karen Hatšanov (ATP 17.) ja 22-aastane Andrei Rublev (ATP 23.).

Venemaa kohtub poolfinaalis Kanadaga, teise finalisti selgitavad Hispaania ja Suurbritannia.