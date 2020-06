"Ma ei taha kedagi solvata, kuid WTA Touri tase on langenud. Alles mõni aeg tagasi oli palju tipptasemel naisi, kuid täna ma isegi ei tea, kes on maailma esikümnes. Langus on tõesti suur," sõnas Kuznetsova, kirjutab rt.com.

"Ja muutus pole tulnud sellest, et kesktaseme mängijad oleksid liidritele lähemale tulnud. Hoopis vastupidi," lisas 34-aastane venelanna.

Kuznetsova võitis 2004. aastal US Openi ja 2009. aastal French Openi. Lisaks on ta finaali jõudnud ka Wimbledonis ja Australian Openil.