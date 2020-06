Veel üks tipptennisist võttis US Openi toimumise osas kriitiliselt sõna

Hetkeseisuga on suur lootus, et US Open algab 31. augustil. Ametlik otsus selle kohta võib tulla juba lähiajal.

Kui varem olid nii Novak Djokovic kui Rafael Nadal väitnud, et pole kindlad, kas USA tippturniir peaks sel aastal koroonakriisi tõttu toimuma, siis nüüd võttis kriitiliselt sõna ka Barty.

"Ka mina olen murelik. Ma saan aru, et turniiri korraldajad tahavad väga võistlust pidada, kuid prioriteediks number üks peaks olema ikkagi inimeste tervis," teatas Barty uudisteagentuurile AP saadetud e-kirjas.

COVID-19 koroonaviirus on nõudnud US Openi toimumispaigas New Yorgis juba üle 30 000 inimese elu.