Veel üks tipptennisist loobus Australian Openist

Maailma edetabelis 13. kohal asuv Nishikori on hädas parema käe küünarnuki vigastusega.

"Tegin täna koos oma tiimiga sellise otsuse, sest ma pole endiselt 100% terve, et tipptasemel mängida," selgitas jaapanlane Australian Openist loobumist. "See polnud sugugi kerge otsus, sest Austraalia turniir on minu üks lemmikuid."

Nishikori mängis viimati US Openil, kus kaotas kolmandas ringis austraallasele Alex de Minaurile. Pärast hooaja lõppu käis jaapanlane küünarnuki trauma tõttu ka väiksel operatsioonil.

Australian Open algab 20. jaanuaril.