Veel üks tipptasemel loobuja: varasem finalist tänavusel US Openil ei mängi

2014. aastal US Openil finaali jõudnud Nishikori oli New Yorgis peetava Western & Southern Openi eel andnud positiivse koroonatesti.

"Mul on hea meel teatada, et andsin Covid-19 testi, mis oli negatiivne. Vaatamata sellele olen koos oma meeskonnaga otsustanud tänavuse US Openi vahele jätta. Pärast nii pikka mängupausi tunnen, et ma pole veel valmis pikkadeks viiesetilisteks mängudeks," teatas endine maailma neljas reket.

"Mul oli raske seda otsust teha, sest ma jumaldan US Openit ja mul on selle turniiriga seoses nii palju häid mälestusi," lisas Nishikori, kes on hetkel maailma edetabelis 31. kohal.

Tänavusel US Openil ei tee teiste hulgas kaasa ka valitsevad võitjad Rafael Nadal (ATP 2.) ja Bianca Andreescu (WTA 6.).