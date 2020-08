Veel üks nimekas naismängija võttis end US Openilt maha

Praegu maailma edetabelis 89. kohta hoidva sakslanna asemel pääseb suure slämmi turniiri põhitabelisse ukrainlanna Marta Kostjuk (WTA 137.), teatasid turniiri korraldajad lühikeses avalduses.

Petkovici loobumise põhjus pole teada. Juuli keskel Berliini näidisturniiri päevil polnud ta veel kindel, kas reisib New Yorki.

"Ma tean, et mu vanemad poleks väga õnnelikud, kui ma lendaksin. Teisest küljest on mul endal võitlejahing," ütles Petkovic toona.

Jaanuaris oli Petkovic sunnitud põlvevigastuse tõttu loobuma Australian Openist. Veebruaris käis ta selle põlvega lõikusel.

Petkovici nimel on kuus WTA tiitlit. 2014. aasta Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel jõudis ta poolfinaali, US Openil ja Australian Openil kolm aastat varem veerandfinaali.

US Open algab 31. augustil. Praegu on samas paigas käimas Premier 5 kategooria WTA turniir Western & Southern Open, mis toodi New Yorki üle Cincinnatist. Meestel kuulub see turniir Masters 1000 kategooriasse.