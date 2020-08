Veel üks loobuja: Venemaa tennisetäht ei osale US Openil

"Mõtlesin pikalt, kuid otsustasin US Openist loobuda," teatas venelanna Instagrami vahendusel. "See polnud sugugi lihtne otsus, sest ma pole karjääri jooksul kordagi suurt slämmi vahele jätnud. Tennis on minu jaoks peaaegu kõik."

"Peamine loobumispõhjus on ebakindlus. US Open ei anna mingeid garantiisid. Ma ei pea sellistel tingimustel USA-sse reisimist võimalikuks," lisas Pavljutšenkova, kes on maailma edetabelis 30. kohal.

Eile teatas ka maailma teine number Rafael Nadal, et jätab US Openi vahele.