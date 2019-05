Veel kaks loobujat: Osaka ja Federer jätsid Italian Openi pooleli

Meesüksikmängu jättis täna jalavigastuse tõttu pooleli Roger Federer, kes pidanuks veerandfinaalis mängima Stefanos Tsitsipasega. "Mul on väga kahju, et ma ei saa täna mängida. Ma pole 100% terve ja oma tiimiga nõupidamise järel otsustasin, et loobun mängust," teatas 37-aastane Federer.

Tsitsipase poolfinaali vastaseks tuleb kas Rafael Nadal või Fernando Verdasco.

Varem olid Roomas vigastuse tõttu turniiri pooleli jätnud juba endised esireketid Serena Williams ja Caroline Wozniacki.