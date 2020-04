Valitsev French Openi võitja töötab toidupoes kauba väljapanijana

"Mul ei ole veel lubatud kassa taha istuda. Ma täidan koos sõbraga riiuleid, vaatan, et juustu ja vorsti oleks piisavalt ning eemaldan lettidelt tühjad kastid. Eelmisel nädalal olin ma sissepääsu juures turvamees ja pihustasin ostukärusid desinfitseerimisvahendiga," rääkis Krawietz Der Spiegelile.

Krawietz ei läinud poodi tööle mitte sellepärast, et tal näpud põhjas oleks - ta on karjääri jooksul teeninud üle miljoni dollari auhinnarahasid -, vaid ta kuulis sõbralt, et poodides on hädasti abikäsi vaja. Ta on enda sõnul koroonaajal hakanud tavatööd tegevaid inimesi hoopis teise pilguga vaatama.

"Mu kolleegid tõusevad vahel üles kell 5 ning on pool 6 juba poes riiuleid täitmas. Minu elu on sellega võrreldes olnud luksus. Mul on vedanud, et olen saanud ühendada töö ja hobi," lisas Krawietz.

Kolm-neli korda nädalas treenib Krawietz eriloal Müncheni tennisehallis ning hoiab end vormis rulluiskudega sõites.

ATP paarismängu edetabelis hoiab Krawietz 13. kohta. Üksikmängus on ta maailma 211. reket.

