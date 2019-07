Wimbledoni tenniseturniir ei tohiks oma konservatismiga kuidagi sobida tänapäeva liberaalsesse maailma, ometi on see siiani üks populaarsemaid spordiüritusi. Samal ajal pole kahtlust, et Wimbledoni riietumisreeglid on maailma kõige jäigemad. Kui Suurbritannia kuninganna võib lubada endale eredavärvilisi, lausa tibukollaseid rõivaid, siis tennisist on kohustatud All England Lawn Tennis and Croquet Clubi rohelisele murule astudes kandma ainuüksi lumivalget vormi.