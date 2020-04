Vaktsiinivastane Novak Djokovic seisab dilemma ees: ma ei taha, et keegi sunniks mind seda tegema

"Isiklikult olen ma vaktsineerimise vastu ning ma ei tahaks, et keegi sunniks mind seda tegema, et saaksin reisida," vahendas Reuters 17-kordse suure slämmi võitja sõnu. "Kui see tehakse kohustuslikuks, siis mis saab? Peaksin sellisel juhul otsuse vastu võtma."

"Mul on oma seisukoht antud asjaga seoses, aga võib-olla pean oma arvamust muutma. Hüpoteetiliselt, kui hooaeg jätkub juulis, augustis või septembris, ehkki see tundub ebatõenäoline, hakatakse kohe vaktsiini nõudma, sest oleksime range karantiini alt väljas ja vaktsiini veel pole."

Sarnaselt kogu ülejäänud spordimaailmale on üleilmne eriolukord ka tennises võistluskalendri pea peale pööranud. Tänavu jääb esmakordselt pärast teist maailmasõda ära Wimbledoni suure slämmi turniir ning edasi on lükatud French Open, mis peaks uue kava kohaselt algama 20. septembril ehk nädal pärast US Openi lõppu. US Openi osas plaanivad korraldajad otsuse teha juunis.

