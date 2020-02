Väide: endine esireket Andre Agassi jäi neli korda dopinguga vahele, aga ATP mätsis juhtumid kinni

"Nad tabasid ta neljal korral ning ATP kaitses ta seljatagust, sest ta on Agassi ja tennis hakkas s*** sisse vajuma. Mina leian, et suurim s***, mis ikka veel eksisteerib, on ATP," rääkis Rios, kes sarnaselt Agassile ka ise on maailma esireket olnud.

"Kui ma võistlesin, siis nad analüüsisid ainult uriiniproove. Nüüd tehakse ka vereproove, seega väga raske on midagi varjata ning tänapäeval jääd sa vahele kõigega, mida sa pruugid."

Agassi on oma elulooraamatus rääkinud, et ta tarvitas 1997. aastal eraeluliselt raskel perioodil amfetamiini ning põrus dopingukontrollis, kuid pääses karistuseta, sest valetas, et keelatud aine oli sattunud tema kehasse saastunud joogi kaudu.

Agassi võitis kaheksa suure slämmi tiitlit ning hoidis maailma esireketi kohta kokku 101 nädalat. Riose parim tulemus suurtelt slämmidelt on 1998. aasta Australian Openi teine koht, maailma esinumber oli ta kuus nädalat.