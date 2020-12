Vähiga võitlev tipptennisist loodab tuleval aastal tippsporti naasta

Hispaanlanna sõnul on tal käsil keemiaravi, mis on kulgenud edukalt. "Ravi on mõjunud ning see on põhjus olla õnnelik. Olen praegu viimases faasis, usun, et umbes poolteist kuud on veel (ravi) jäänud," rääkis endine maailma kuues reket Mundo Deportivo vahendusel. "Mul on kolm kemoteraapia sessiooni veel jäänud, siis vaatame, kas on radioteraapiat (kiiritusravi) ka tarvis."

Navarro sõnul on Hodgkini lümfoom selline haigus, mis hiljem enam tagasi ei tule "Kui see lõppeb, siis lõpeb. Pakun, et kui ma veebruaris ei pea kiiritusravi tegema, ongi asi lõppenud," jätkas ta.

Navarro loodab uuel aastal tippsporti naasta. Selle nimel mängib ta juba taas tennist. "Aja möödudes hakkasin käima jõusaalis raskusi tõstmas, sellega parandasin liikumist enda käes. Ühel sellisel päeval küsisin endalt, et kui ma saan kõike teha, siis miks ma ei võiks tennist mängida," rääkis Navarro, kes alustas tennisetreeninguid esialgu pehmete pallidega mängides. "Ma jälgin olukorda ning püüan mängida 2-3 korda nädalas."

"Loodan olla võimeline mängida suure slämmi turniiril, seda loomulikult hooaja teises pooles," sõnas hispaanlanna, kes ühtlasi sihib Tokyo suveolümpiamänge. "Kui nimekirja pääsen, siis tahaksin minna. Lisaks tahaksin mängida mõnel USA võistlusel. Eesmärk on osaleda kolmel või neljal turniiril. Peame ka vaatama, kuidas koroonapandeemia edasi areneb."

Navarro on suure slämmi turniiridel jõudnud veerandfinaali seitsmel korral ning on võitnud kaks WTA turniiri.