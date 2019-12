Vägev koostöö: Silver Karjus juhendab US Openi veerandfinalisti

Tsurenko on uueks hooajaks valmistunud Rahvusvahelises Tenniseakadeemias treenides ja seal on teda juba juhendanud Karjus, kirjutab Tennis World USA.

Karjuse ja Tsurenko koostöö algab katseajaga ning seejärel otsustatakse, kas sõlmitakse ka püsiv leping. Karjus on varasemalt olnud teatavasti Eesti tippmängija Kaia Kanepi treeneriks.

Praegu maailma edetabelis 72. kohale langenud 30-aastane ukrainlanna oli suvel veel WTA tabelis 36. positsioonil. Tänavu veebruaris oli ta aga 23. kohal, mis on ka Tsurenko karjääri parim tabelikoht.

Suure slämmi turniiridel on Tsurenko suurimaks saavutuseks mullu US Openil veerandfinaali jõudmine. Prantsusmaa lahtistel pääses ta mullu neljandasse ringi. Austraalia lahtistel ja Wimbledonis on parimaks kolmandasse ringi jõudmine.