Vabapääsmega Austraalia lahtistele pääsenud Maria Šarapova langes konkurentsist avaringis

Viiekordne suure slämmi turniiri võitja läks avaringis vastamisi 23-aastase Horvaatia tennisisti Donna Vekiciga (WTA 20.). Vekic alistas venelanna üks tund ja 22 minutit kestnud kohtumises 6:3, 6:4.

Vabapääsme abil põhiturniirile pääsu kindlustanud Šarapova, kes mullu võitles õlaprobleemidega, sõnas matši järel, et on jätkuvalt tervisehädaga kimpus. "Ma võin rääkida oma raskustest ja kõigest, mida olen õla tõttu talunud, aga see poleks minule omane. Andsin endast kõik. Nii raske, kui see ka polnud, ma mängisin lõpuni."

Maailma 20. reket Vekic kohtub järgmises ringis prantslanna Alize Cornet' (WTA 61.) ja Monica Niculescu (WTA 129.) vahelise kohtumise võitjaga.