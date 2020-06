USA tipptennisist: mind aetakse pidevalt teiste mustanahaliste mängijatega segamini

"Kõik näevad mustanahalist inimest ning eeldavad, et ta on Serena või Venus Williams või hoopis Sloane Stephens," vahendas BBC ameeriklanna kogemusi. "Mind on sõna otseses mõttes peetud neist kõigiks, välja arvatud minuks endaks."

"Olen vaielnud inimestega, kes ütlevad, et olen Coco Gauff (WTA 52.). Ma ei ole tema, aga kõik me näeme sarnased välja ning oleme sama kehaehitusega," rääkis Townsend, lisades, et ta saab ka turniiridel teistsuguse kohtlemise osaliseks. "Keegi kõnnib kuskilt väravast läbi ja teda ei takistata. Minul puhul tahetakse aga minu läbi otsida, kõik dokumendid läbi vaadata ja ka minu treeneri asjad läbi otsida. See on meie iganädalane reaalsus.

USA-s on viimased kaks nädalat toimunud üleriigilised rahutused ja protestid, mis vallandusid 25. mai järel, kui pereisa George Floyd hukkus politseivägivalla tõttu. "Olukord ei hakka muutuma. Loodetavasti panevad "Black Lives Matter" liikumised inimesi rohkem probleemist rääkima," hindas olukorda ameeriklanna.