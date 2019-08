USA tennisetäht loobus isa surma tõttu US Openil mängimisest

2017. aastal US Openi juunioride turniiri võitnud Anisimova on USA tennise tõusev täht, kes on hetkel maailma edetabeli esisaja noorim mängija. Ameeriklanna hoiab praegu 24. kohta.

Juunikuus French Openi veerandfinaalis valitseva meistri Simona Halepi alistanud Anisimova jättis augusti alguses seljavigastuse tõttu vahele Toronto ja Cincinnati turniirid.

Noore tennisisti perekond pole Konstantin Anisimovi surma kohta veel ühtegi kommentaari andnud.

Anisimova vanemad kolisid Venemaalt USA-sse 1998. aastal.