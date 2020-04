USA lahtised tennisemeistrivõistlused võivad toimuda hoopis Indian Wellsis

Hispaania ajalehe Marca andmetel on väga ebatõenäoline, et US Open 31. augustist 13. septembrini New Yorgis saaks toimuda, mistõttu kaaluvad korraldajad turniiri üleviimist Indian Wellsi.

Just Indian Wellsis jäi tennisetuur märtsis enne koroonapandeemia puhkemist pooleli. Kõik võimalused suure slämmi pidamiseks on seal olemas. Keskuses on 29 kõvaväljakut ning peaareen mahutab 16 100 inimest, mis teeb sellest suuruselt teise tennisestaadioni maailmas.

Ametlikult on US Openi korraldajad välja hüüdnud, et nende turniiri saatus selgub juunis. "Meil on õnne, et me oleme neljas suure slämmi turniir, seega on aeg praegu meie kasuks. Kuid see pole praegu peamine. Peamine on mängijate, fännide ja meie töötajate tervis ja heaolu," on USA tenniseliidu tegevjuht Mike Dowse öelnud.

Indian Wellsis slämmiturniiri pidamisele võib aga takistuseks saada California kuum ilm. Veel septembriski võib seal kohata 40-kraadist leitsakut.

