US Openist loobujate nimekiri üha täieneb. Kanepiga kaasa reisiv Tustit koroonaohust: usun, et korraldajad teavad, mida teevad

Anett Kontaveit, kes alustas eile hilisõhtul esimest koroonajärgset turniiri Palermos, on kinnitanud oma osalemist ka järgmisel nädalal toimuval Praha turniiril ning avaldanud soovi jätkata hooaega US Openile eelneva Premier 5 kategooriat omava Western & Southern Open mõõduvõtuga, mis toodi tänavu Cincinnatist New Yorki. US Openi suure slämmi turniir peaks samas linnas algama 31. augustil, kuid millistel tingimustel ning millise riski mängijad USA-sse reisides võtavad, on suuresti teadmata.



Delfi ja Eesti Päevalehele tutvustas US Openil korraldajate poolt mängijatele seatud ohutusreegleid Indrek Tustit. Suure slämmi toimumisele ilma pealtvaatajateta ja paljude tippmängijateta andsid oma hinnagu ka eksperdid Margus Uba ja Michel Lehtmets.