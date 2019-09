US Openil selgus esimene poolfinalist

Neli ässa löönud Svitolina realiseeris kaheksast murdepallist neli (Konta kolmest kaks) ning tegi inglannast ligi kolm korda vähem lihtvigu (13:35). Mäng kestis tund ja 42 minutit.

24-aastase ukrainlanna poolfinaalvastane tuleb paarist Serena Williams (WTA 8.) - Qiang Wang (WTA 18.).

Svitolina on üldse kõrgeima asetusega mängija, kes on konkurentsi jäänud. Tabeli teises pooles on veerandfinaalides vastamisi Belinda Bencic (WTA 12.) - Donna Vekic (WTA 23.) ja Bianca Vanessa Andreescu (WTA 15.) - Elise Mertens (WTA 26.).