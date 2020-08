US Openil osalema pidanud tenniseäss nakatus koroonaviirusesse

US Openi korraldajad kinnitasid pressiteates, et üks mängija on andnud positiivse koroonaproovi ning jääb turniirilt kõrvale. Ühtlasi lisati, et nakatunu on asümptomaatiline. Mängija nime aga ei avalikustatud.

L'Equipe'i teatel on tegu Paire'ga. 31-aastane prantslane pidi teisipäeval avaringis minema vastamisi poolaka Kamil Majchrzakiga (ATP 108.), kuid nüüd on tema asemel märgitud poolaka vastaseks hispaanlane Marcel Granollers-Pujol (ATP 149.).

Paire mängis möödunud nädalal Cincinnati turniiri avaringis horvaati Borna Coriciga, kuid andis pärast 0:6, 0:1 kaotusseisu jäämist loobumisvõidu, sest ei tundnud end hästi. Paire palus mängi abil ka arstiabi.

Ühtlasi kirjutas Prantsusmaa väljaanne, et Paire' kaasmaalastel Richard Gasquet'l, Gregoire Barrerel, Adrian Mannarinol ja Edouar Roger-Vasselinil on samuti palutud praegu isolatsiooni jääda.

USTA Statement on player testing positive for COVID-19 at the US Open pic.twitter.com/UGKVZVnoZZ — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2020

