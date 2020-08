US Openil joonekohtunikke ei ole, otsuse teeb kotkasilma tehnoloogia

Kuna joonekohtuniku asemel tehakse otsuseid elektrooniliselt, kaob mängijatel ka võimalus otsuseid vaidlustada ja nõuda situatsioonide ülevaatamist.

Kotkasilma otsusele järgneb aga tavapärane hüüatus, kas “out,” “fault” või “foot fault.”

"Meie jaoks oli oluline, et otsuse teeks jätkuvalt teatavaks inimese hääl, mitte ei järgneks piiks või muu heli. Me tahame, et pealtvaatajatel jääks tunne, et midagi pole sellel spordialal muutunud," sõnas Hawk-Eye süsteemi Põhja-Ameerika regiooni juht James Japhet.