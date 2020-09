US Openi võitnud Naomi Osaka loobus French Openist

"Ma ei ole suuteline French Openil mängima. Minu reielihas on endiselt valus, nii et mul pole piisavalt aega saviliivaväljakul peetavaks turniiriks valmistuda. Need kaks turniiri tulid minu jaoks üksteisele liiga lähedale," teatas Osaka sotsiaalmeedia vahendusel.

Eelmisel nädalavahetusel oli jaapanlanna võitnud karjääri kolmanda suure slämmi, kui alistas US Openi finaalis 1:6, 6:3, 6:3 Victoria Azarenka.

Roland Garrosel pole Osaka veel kordagi kolmandast ringist kaugemale jõudnud.

Tänavune Pariisi tippturniir algab 27. septembril.