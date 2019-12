US Openi tšempion on sunnitud hooaja alguse edasi lükkama

19-aastane Andreescu sai 6. jaanuaril algavaks Aucklandi turniiriks kõrgeima asetuse, ent on sunnitud põlvetrauma tõttu oma Australian Openi peaproovi vahele jätma.

"Meil on väga kahju, et me ei saa Biancat taas mängimas näha, kuid soovime talle kiiret paranemist ja kõike paremat," seisab Auckland Classicu korraldajate saadetud pressiteates.

Mullu murdis Andreescu Aucklandis põhiturniirile läbi kvalifikatsiooni ning jõudis finaali välja, kus jäi alla sakslanna Julia Görgesile.

Hiljem võitis imelise hooaja teinud noor kanadalanna oma karjääri esimese WTA Touri jõuproovi Indian Wellsis ning alistas Serena Williamsi nii Toronto turniiri kui US Openi finaalis.