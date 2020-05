US Openi tenniseturniiri valdustest lahkus viimane koroonapatsient

Välihaigla rajati US Openi suure slämmi turniiri toimumispaika märtsis. Haiglapalatiteks muudeti treeningkeskuse 12 siseväljakut ning välihaigla oli valmis vastu võtma korraga kuni 470 patsienti. Seal oli 20 intensiivravipalatit, mida kunagi korraga töösse ei pandud.

"Haigla on ametlikult suletud. Järgmised kolm-neli nädalat tegelevad töölised haigla lahtivõtmise, desinfitseerimise ja sellega, et me siseväljakud jälle avada saaks. Ma olen elevil, et see osa läbi on ja me saame õiges suunas liikuma hakata," ütles tennisekeskuse tegevjuht Danny Zausner.

Tennisekeskuse territooriumit kasutatakse endiselt toidupakkide laiali jagamiseks koroonapatsientidele, tervishoitöötajatele ja koolilastele. Selle tegevusega loodetakse ühele poole saada 22. maiks.

US Openi tenniseturniir peaks tänavu toimuma 24. augustist 13. septembrini, kuid korraldajad on lubanud täpsemaid otsuseid langetada juunikuus. Spekuleeritud on, et slämmiturniir viiakse New Yorgist üle Californiasse Indian Wellsi.

USA-s on olnud rohkem kui 1,4 miljonit koroonajuhtumit ning viirusega nakatumise tagajärjel on surnud ligi 90 000 inimest.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis, välja arvatud erandid seoses Baltikumi ja Soomega. Loe lähemalt kriis.ee lehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis, välja arvatud erandid seoses Baltikumi ja Soomega. Loe lähemalt kriis.ee lehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!