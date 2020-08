US Openi "tennisemullis" anti üks positiivne koroonaproov

New Yorki on loodud kontrollitud keskkond ehk nn "mull" ning antud on juba 1400 koroonaproovi, millest positiivseks on osutunud üks. Tegu ei olevat mängijaga. Koroonaviirusega isik peab nüüd jääma 10 päevaks karantiini.

USA tenniseliit teatas, et see isik on asümptomaatiline. Käivitatud on ka uurimine, selgitamaks, kellega see isik lähikontaktis on olnud. Pressiteates lisatakse, et tema lähikontaktsetele rakendatakse 14-päevast karantiini.

Mängijad, tenniseametnikud ja turniiri külalised majutati kahte hotelli Long Islandil. Manhattanil on kõigil turniiriga seotud isikutel keelatud käia.

New Yorgis on juba kohal ka Eesti esireket Anett Kontaveit, kes osaleb mõlemal turniiril. Kaia Kanepi võtab osa vaid US Openist, mis algab 31. augustil.