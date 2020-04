US Openi slämmiturniiri saatus selgub juunis

Tänavu jääb juba ära Wimbledoni suure slämmi turniir ning edasi on lükatud French Open, mis peaks uue kava kohaselt algama 20. septembril ehk nädal pärast US Openi lõppu.

USA tenniseliidu tegevjuhi Mike Dowse sõnul on praegusel hetkel "kõik variandid laual" ning lõplik otsus tehakse juunis, vahendab Inside The Games.

"Me ei võta ühtegi varianti laualt maha, kuid ilma pealtvaatajateta mängimine tundub väga ebatõenäoline stsenaarium, see ei käi tennisevaimuga kaasas," ütles Dowse.

Samal ajal tundub aga üsna ebatõenäoline, et septembris USA-s veel publikut spordivõistlustele lubatakse. Billie Jean Kingi nimeline Riiklik Tennisekeskus New Yorgis on hetkel ümber kohandatud välihaiglaks.

New Yorgis on koroonaviiruse puhang USA-s kõige tõsisem. Rohkem kui 40 protsenti kõkidest koroonasurmadest USA-s on pärit just sellest osariigist.

Eile jäeti ära meeskondlik suurturniir Laver Cup, mis pidi toimuma 25.-27. septembrini Bostonis ning oleks kokku langenud edasi lükatud French Openiga.

Rahvusvaheline tenniseliit (ITF) on kõik tennisvõistlused maailmas tühistanud kuni 13. juulini.

"Meil on õnne, et me oleme neljas suure slämmi turniir, seega on aeg praegu meie kasuks. Kuid see pole praegu peamine. Peamine on mängijate, fännide ja meie töötajate tervis ja heaolu," lisas Dowse.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!