US Openi finaali jõudsid Rafael Nadal ja Daniil Medvedev

33-aastane Nadal alistas poolfinaalis itaallase Matteo Berrettini (ATP 25.) 7:6 (8:6), 6:4, 6:1. Avasetis oli 23-aastasel Berrettinil kasutada kaks settpalli, kuid teise seti keskelt alates - Nadal murdis seisul 3:3 - domineeris juba selgelt kogenud hispaanlane.

US Openil neljandat võitu jahtiva Nadali finaalivastane, 23-aastane Medvedev võitis poolfinaalis bulgaarlase Grigor Dimitrovi (ATP 78.) 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.

Suurepärases hoos Medvedev on võitnud alates Wimbledoni turniirist 20 mängu ja kaotanud vaid kaks - neist ühe Nadali vastu 3:6, 0:6. Ühtlasi on venelane viimase üheksa aasta noorim suure slämmi finalist - 2010. aastal oli Novak Djokovic temast US Openi finaalis veidi noorem.

"Ta (Nadal) on lihtsalt masin, loom väljakul. Tema energia on hämmastav. Mängida sellise mehe vastu oma elu esimeses suure slämmi finaalis pole naljaasi, kuid see on asi, mida suure innuga oodata," tunnustas Medvedev Nadali.

Nadal, kes on varem US Openil võidutsenud aastatel 2010, 2013 ja 2017, püüab juba 19. suure slämmi turniiri esikohta. Kõigi aegade rekord kuulub meeste seas 20 võiduga Roger Federerile.