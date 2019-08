US Open: Eesti juurtega Peterson alistas olümpiavõitja, teine reket pääses ehmatusega, Kerber langes välja

Üsna kerge tööpäeva sai Läti esinumber Anastasija Sevastova (WTA 11.), kes alistas Eugenie Bouchardi (WTA 119.) tunni ja 16 minutiga 6:3, 6:3.

Lätlanna pääses avasetis kahe murde järel kiiresti 4:0 juhtima ning kuigi kaotas siis ka ise pallingugeimi, hoidis edu lõpuni. Teises setis pääses Sevastova ette 3:1 ning tegi teise ja otsustava murde üheksandas geimis.

Anastasija Sevastova Foto: CLIVE BRUNSKILL, AFP/Scanpix

25-aastane Bouchard, kes on viimasel ajal keskendunud ka modellindusele, oli veel 2014. aasta oktoobris maailma edetabelis 5. kohal. Sevastova (29) peab New Yorgis tegema edetabelipunktide kaitsmiseks tugeva turniiri, sest mullu jõudis ta US Openil poolfinaali.

Rootsi tennisist Rebecca Peterson (WTA 71.), kelle mõlemad vanemad on eestlased, alistas 2016. aasta Rio olümpiavõitja Monica Puigi (WTA 59.) 6:3, 6:3.

Rootslanna järgmine vastane on Dajana Jastremska (WTA 32.), kes sai avaringis jagu Monica Niculescust (WTA 105.) 6:4, 1:6, 6:2.

Maailma kolmas reket Karolina Pliškova vajas kahte kiire lõppmängu võitu, et alistada kvalifikatsiooni kaudu põhitabelisse pääsenud Tereza Martincova (WTA 138.) 7:6 (6), 7:6 (3).