ÜLLATAV KLÕPS | Fännid avastasid French Openi korraldajate poolt 43 aastat tagasi tehtud prohmaka

Gunnar Leheste reporter

Pilt, kus viga kõige selgemini näha on. Siin hoiab karikat käes 2017. aasta French Openi võitja Jelena Ostapenko. Foto: AFP/SCANPIX

Suurbritannia tenniseajalukku on suurte rasvaste tähtedega kirjutatud, et 1976. aastal tuli French Openi naisüksikmängu võitjaks Sue Barker, kes on tänini viimane tolle karika pea kohale tõstnud Briti naismängija.