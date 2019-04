Uhket sinist Porschet jahtiv Anett Kontaveit mängib karjääri viiendas WTA finaalis

Mullu Stuttgardis võidutsenud Karolina Pliškova sai endale veel punast värvi Porsche. Tänavu seisab liivaväljaku nurgas juba sinist värvi sportauto.

Stuttgardis finaali jõudnud Kontaveidi jaoks on see karjääri jooksul viiendaks korraks mängida WTA-turniiri finaalis. Senisest neljast finaalist on Kontaveit võitnud ühe.

Kontaveidi sensied finaalid WTA-turniiridel

Biel Open 2017: Kontaveit kaotas finaalis 4:6, 6:7 (6:8) Marketa Vondroušovale

Rosmalen Championships s-Hertogenbosch'is 2017: Kontaveit alistas finaalis 6:2, 6:3 Natalia Vihhljantseva

Swiss Open Gstaadis: Kontaveit kaotas finaalis 4:6, 6:3, 1:6 Kiki Bertensile

Wuhan Open: Kontaveit kaotas finaalis 3:6, 3:6 Arjana Sabalenkale