Turniiri direktor kinnitas: Australian Open toimub!

"On olnud palju spekulatsioone, nagu jääks Australian Open ära või algaks hiljem. Kinnitan, et Australian Open toimub," ütles Tiley neljapäeval peale põhitabelite loosimist.

Ta lisas, et mõistab mängijate muret õhusaaste pärast, kuid kinnitas, et tennisistide tervis on turniir korraldajate jaoks prioriteet.

"Oleme seda alati öelnud ja ma kordan veelkord, et mängijate, fännide ja meie töötajate turvalisus, heaolu ja tervis on meie jaoks prioriteet. Usaldame meditsiinilisi ja teaduslikke nõuandeid. Hoolime oma mängijatest väga," rääkis Tiley.

Kõige tulisemalt on Australian Openi ärajäämist nõudnud sloveenlanna Dalila Jakupovic, kes teisipäeval kvalifikatsioonimängu raske köhahoo tõttu pooleli pidi jätma.

"Mõistan seda viha, mis on suuresti tingitud teadmatusest. Oleme kutsunud mängijaid üles iga kell korraldajatega vestlema. Kohtusin Dalilaga samal päeval ning kavatseme veel ka homme rääkida ja küsida, kas me saame veel midagi teha ning tagada, et ta saaks parimat võimalikku meditsiinilist abi," lisas Tiley.

