Trammi alt välja tulnud Alexander Zverev jõudis esmakordselt suure slämmi turniiri finaali

Karjääris esimest korda suure slämmi turniiri finaali jõudnud Zverev pidas maha tõelise põnevuskohtumise hispaanlase Pablo Carreno-Bustaga (ATP 27.). Hispaanlane võitis kaks esimest setti kindlalt 6:3, 6:2. Seejärel hakkas aga sakslase tagasitulek.

Zverev võitis kolmanda seti 6:3 ja neljanda 6:4. Otsustavat viiendat setti alustas sakslane kohe servimurdega. 5:3 eduseisus suutis ta ka teist korda Carreno-Busta pallingu murda, võites seega otsustava seti 6:3. Põnevusmatš kestis kokku 3 tundi ja 23 minutit.

Thiem läks poolfinaalis vastamisi Daniil Medvedeviga (ATP 5.). Kuigi austerlane sai venelasest jagu kolmes setis, ei tulnud võit kergelt. Thiem võitis küll avaseti 6:2, kuid kaks järgmist läksid kiiresse lõppmängu. Teine sett kuulus kiires lõppmängus austerlasele 9:7 ja kolmas 7:5. Medvedevi võitmiseks kulus Thiemil 2 tundi ja 53 minutit.

Thiem jõudis US Openil samuti esmakordselt finaali. Varasemalt on ta suure slämmi turniiridel mänginud finaalis kolmel korral, kuid kõik senised mängud kaotanud.

Tänavusel US Openil saab meeste tennisemaailm seega kirja uue suure slämmi turniiri võitja. Viimati lisandus uus võitja nimekirja 2014. aastal, kui just US Openil triumfeeris horvaat Marin Cilic.