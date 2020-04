TOP 100 meestennisistid koguvad annetusi, et madalama edetabelikohaga mängijad nälga ei jääks

Portaal Last Word of Tennis kirjutab, et ATP Nõukogu, mille president on maailma esireket Novak Djokovic, kavatseb esisaja mängijate seas läbi viia korjanduse. On tehtud ettepanek, et 100.-50. kohal asetsevad mängijad annetaksid 5000, 50.-20. kohal olevad tennisistid 10 000, TOP 20 mängijad 15 000, TOP 10 mängijad 20 000 ja viis paremat meest 30 000 dollarit. Lisaks on pakutud, et TOP 20 paarismängijad annetaksid samuti 5000 dollarit.

Sellise päästepaketiga loodetakse koguda 1 miljonit dollarit, millest abistatakse neid mängijaid, kelle ainsa sissetuleku moodustavad auhinnarahad, mida praegu võimalik teenida pole. ATP Nõukogu loodab, et oma panuse annavad ka meeste tennise katuseorganisatsioon ATP ja suure slämmi turniirid, kes võiksid igaüks annetada 500 000 dollarit. Sellega oleks madalama edetabelikohaga mängijate heaks kogutud 4,5 kuni 5 miljonit dollarit.

Uudises pole täpsustatud, mitme mängijani selline toetusmeede võiks jõuda. Eesti meestest hoiab kõrgeimat kohta Jürgen Zopp (ATP 538.), esimese tuhande sekka mahuvad ka Kristjan Tamm (ATP 732.), Vladimir Ivanov (ATP 733.), Kenneth Raisma (939.) ja Daniilk Glinka (ATP 964.).