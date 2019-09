Toni Nadal kritiseeris teravalt tennise uut põlvkonda

58-aastase Toni Nadali sõnul pole ükski uue põlvkonna tippmängija suutnud juba aastaid suurele kolmikule - Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer - lähemale jõuda.

"Ma olen kriitiline nende mängijate suhtes, keda peetakse meie uueks põlvkonnaks. Me oleme korduvalt kuulnud, kuidas räägitakse, et nad on veel noored ja peavad veel pisut ootama. Paraku on enamus neist juba 23 aastat vanad ja pole karjääri jooksul midagi saavutanud," sõnas Nadal Itaalia väljaandele Gazzetta Dello Sport.

"Rafael oli juba 19-aastaselt tipus, Djokovic võitis 21-aastaselt Australian Openi ning me võime siia lisada ka Samprase ja Federeri,” rääkis Nadal.

Ainus, kes Hispaania tennisetreenerilt kiita sai, oli 23-aastane venelane Daniil Medvedev, kes andis US Openi finaalis Nadalile kõva lahingu ning jõudis tänavu lausa viiel turniiril järjest finaali.

"Daniil on väga tõsine poiss ja tõeline tippmängija. Ta on uuest põlvkonnast olnud selle aasta vaieldamatu esinumber," pakkus Toni Nadal.