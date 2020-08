Tippturniirilt eemaldatud tennisist: treener andis negatiivse testi, ilmselt pole tal koroonaviirust kunagi olnudki

"Talle tehti lõpuks uus test ja see oli negatiivne. Kas te kujutate ette, kuidas ma end tunnen. Ma ei tea, mis nüüd saab, kes vastutab selle otsuse eest?" küsib Pella.

Argentiinlane usub, et tema treeneril pole kunagi koroonaviirust olnudki, kuid sellele vaatama on tema seis nutune. "Täna hommikul teatati mulle taas, et kuni 31. augustini ei saa ma oma toast lahkuda. Mulle tundub, et midagi läks väga valesti," lisas Pella, kes ise on andnud juba neli negatiivset testi.

Argentiinlane peab hetkeseisuga karantiini jääma 14-päevaks ehk kuni 31. augustini. Just sel päeval algab US Open.

Pella kaitseks on sõna võtnud ka tema kaasmaalane, maailma edetabelis 13. kohal asuv Diego Schwartzman.

"Valepositiivseid teste on olnud väga palju. Selline asi, mis juhtus Guidoga, võinuks juhtuda meie kõigiga," kritiseeris Schwartzman USA tenniseliidu ametnikke ja Cincinnati turniiri korraldajaid.

Schwartzman lisas, et ta ei mõista, miks Galvanilt kordusproovi võtmine nii palju aega võttis. Esialgse positiivse proovi oli ta andnud juba eelmise nädala alguses.