Tipptreener Sascha Bajin: Serena tiimis elasime justkui mullis ja läksime kõike võitma

"Serenaga oli meil alati kindlus, et me läheme turniiri võitma. Ma usun, et tänu sellele, et mul oli õnne Serena lähedal olla ja seda kogemust saada, suudan ma samasugust energiat ja usku ka oma mängijatesse süstida[...]Ma tahan neile tõesti sisendada, et me ei tulnud turniirile selleks, et veerandfinaali jõuda ega rahuldu ka poolfinaaliga," tutvustas Serbia päritolu sakslane oma treeningpõhimõtteid Delfile ja Eesti Päevalehe Tallinki tennisekeskuse fuajees.

Bajin aitas naiste tennise ajaloo domineerivaima mängija Serena Williamsil tema 19-st suure slämmi tiitlist võita 10. Just tema vormis maailma esireketiks ja aitas kahele järjestikusele slämmivõidule Naomi Osaka. Jaapanlanna tippu viimine tõi talle 2018. aastal ka WTA aasta treeneri auhinna. Nüüd üritab ta samu põhimõtteid kasutades maailma esireketiks vormida 19-aastast Jastremskat (WTA 26.), kellest noorem on maailma TOP30-s vaid kanadalanna Bianca Andreescu (WTA 6.) ning sedagi vaid 31 päeva võrra.

Intervjuus Bajiniga arutlesime, miks on tänavpäeva naiste tennis niivõrd ettearvamatu, kust võiks pinnale kerkida järgmine domineeriv mängija peale Serena Williamsit ning kuidas on naiste mäng viimase kümne aastaga muutunud.