Tipptennisist nakatus koroonaviirusesse, US Openil osalemine küsimärgi all

Floridas treeninglaagris viibinud jaapanlane pidi nädala alguses lendama New Yorki, kus toimub Cincinnatist ära kolitud Western and Southern Open ning seejärel juba US Open. On selge, et vähemalt Cincinnati turniirist jääb endine maailma neljas number eemale.

"Mind ja minu tiimi testitakse reedel uuesti, siis saan anda teada uutest tulemustest," teatas Nishikori. "Tunnen end hästi ja mul on vaid vähesed sümptomid. Loomulikult isoleerin end siiski kõigi turvalisuse nimel."

USA-s valitseva korra kohaselt peab positiivse proovi andnud inimene olema isolatsioonis vähemalt kümme päeva. Selle kohaselt lõppeks tennisisti isolatsioon 26. augustil ehk viis päeva enne US Openi algust. Selleks aga peab jaapanlane võimalikult kiiresti viirusest jagu saama.

Paljud tennisistid on teatanud juba, et loobuvad maailmas valitseva koroonaviiruse pandeemia tõttu USA lahtistel mängimisest. Näiteks ei tee kaasa valitsevad võitjad Rafael Nadal (ATP 2.) ja Bianca Andreescu (WTA 6.). Naistest on koguni kuus esikümne mängijat teatanud US Openist loobumisest. Lisaks Andreescule jäävad suurturniirilt kõrvale esireket Ashleigh Barty, Elina Svitolina (WTA 5.), Kiki Bertens (WTA 7.) ja Belinda Bencic (WTA 8.).