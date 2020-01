"Ma tean, et ma pole favoriit, et seda turniiri võita, kuid kui ma võidan, siis läheb iga viimane sent põlenguohvritele," teatas Saksamaa esireket, vahendab stuff.co.nz.

Zverev andis ühtlasi lubaduse, et sõltumata sellest, kui kaugele ta jõuab, annab ta iga Melbourne`is saadud võidu eest 10 000 dollarit.

Pärast avaringis saadud 6:4, 7:6 (4), 6:3 võitu Marco Cecchinato (ATP 77.) üle annetaski sakslane Austraalia põlenguohvreid abistavale fondile Aces for Bushfires 10 000 dollarit.

Teises ringis läheb sakslane vastamisi valgevenelase Jegor Gerassimoviga (ATP 98.).