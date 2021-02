TIPPHETKED | Ülivõimsas hoos Medvedev ei loovutanud Australian Openi poolfinaalis Tsitsipasele mitte ühtegi setti

Medvedev mängis täna kreeklasest maailma kuuenda reketi Stefanos Tsitsipase poolfinaalis üle tulemusega 6:4, 6:2, 7:5. Kaks tundi ja 12 minutit kestnud matšis lõi venelane 17 serviässa (Tsitsipas 3), võitis 88% esimese servi punktidest, lõi 46 äralööki ja tegi 21 lihtviga. Tsitsipasel kogunes äralööke vaid 19 ja lihtvigu suisa 30. 9-st murdepallist realiseeris Medvedev 5, Tsitsipas 3-st 1.

25-aastane Medvedev mängib suure slämmi turniiri finaalis teist korda. 2019. aasta US Openi finaalis kaotas ta viies setis Rafael Nadalile, kes käimasoleval turniiril jäi maratonlahingus 2:0 eduseisust alla Tsitsipasele.

"Kõik nägid, mis seal just juhtus. Ma keskendusin oma mängule, aga ta pani püsti oma šõu. Ta oli Daniil Medvedev kolm setti järjest," kommenteeris Tsitsipas pressikonverentsil.

"Ma ei oleks üllatunud, kui Daniil turniiri võidab. Aga teate, see on kummaline stsenaarium. Ma mängisin siin kaks aastat tagasi Rafaga. Tema esitus minu vastu oli sel päeval fenomenaalne. Ma olin 100% kindel, et ta võidab turniiri, aga ma eksisin. Kes teab... Djokovic mängib samuti hästi. Ma pole kihlveoportaal. Kui Medvedev võidab, oleks see hea nii talle kui ka tennisele."

Medvedevile tuletati pressikonverentsi alguses meelde, et ta on nüüd alates novembrist alistanud kõik TOP 10 mängijad peale Roger Federeri, kes taastub vigastusest.

"Seda on hea teada. Kahju, et Roger ei mängi, oleksin tahtnud temaga mängida. Tema, Novaki ja Rafa vastu mängida on alati privileeg," ütles Medvedev, kes ei arvanud siiski, et täna oma turniiri parimat tennist mängis.

"Ei, [Andrei] Rubleviga [veerandfinaalis] mängisin paremini, aga see oli siiski hea matš. Ma ei ütle, et see halb oli. Oli hea võita kolm järjestikust setti, eriti see raske viimane."

Finaaliks asetas Medvedev favoriidikoorma Djokovici õlule, kes kõigil kaheksal korral, kui ta Australian Openi poolfinaali on võitnud, ka nädala lõpuks karika pea kohale on tõstnud. "Ma ei ole autsaider, küll aga väljakutsuja. Ning ma olen selle üle õnnelik," lisas ta.