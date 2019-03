TIPPHETKED | Anett Kontaveit võitis Miami tippturniiril USA tulevikutegija!

Anett Kontaveit - Amanda Anisimova

JJ: Vot see oli heitlus. Tubli Anett.

Kontaveit võidab teiselt matšpallilt! Tulemuseks 6:3, 1:6, 6:4!

Kontaveitil matšpall, kuid Anisimova päästab!

5:4. Kontaveit päästab murdepalli ja hoiab pallingut! Meenutame, et alles oli seis 2:4...

4:4. Kontaveit murrab! Eestlanna on mängus tagasi!

3:4. Vahe on taas minimaalne - Kontaveit hoiab pallingut ja püsib mängus.

2:4. Anisimova võidab oma pallingugeimi.

2:3. Kontaveit päästab murdepalli ja hoiab pallingut. Veel üks pikk ja keeruline geim.

Selle paari võitja järgmine vastane on Ajla Tomljanović, kes üllatas Aryna Sabalenkat, võites 6:3, 6:4.

1:3. Anisimova võidab vahelduseks oma servigeimi ka kindlalt.

1:2. Kontaveit hoiab pallingut ja kutsub kohe treeneri väljakule nõu andma.

0:2. Anisimova hoiab pallingut.

0:1. Kontaveit mängib 40:0 algedu maha ja kaotab otsustava seti alustuseks oma servigeimi!

1:6. Anisimova paneb ässaga teisele setile punkti.

Tund ja 19 on mängitud ning väga suure tõenäosusega ootab meid ees kolmas sett.

1:5. Anisimova saab mängu seitsmenda murdepalli ja realiseerib neljandat korda!

1:4. Kurb! Kontaveit jätab kolm murdepalli realiseerimata ning Anisimova võidab väga pikaks veninud servigeimi. Kontaveidil on olnud juba 15 murdepalli, millest ta on ära kasutanud vaid kolm.

1:3. Kontaveit saab teises setis esimese geimi kätte.

0:3. Anisimova hoiab pallingut.

0:2. Kontaveit annab oma servigeimi käest!

0:1. Anisimova on taas oma servil suurtes raskustes ja kingib eestlannale murdepalle, kuid suudab lõpuks geimi ikkagi võita. Kontaveitil on olnud juba 12 murdepalli, millest ta on realiseerinud kolm.

6:3. Kontaveit võidab avaseti 40 minutiga 6:3! Viimased viis geimi kuulusid eestlannale.

5:3. Kontaveit murrab taas! Meenutame, et eestlanna oli veel kaotusseisus 1:3.

4:3. Kontaveit hoiab oma servigeimi ja läheb esmakordselt matši juhtima.

3:3. Kontaveit realiseerib teise murdepalli!

2:3. Kontaveit hoiab pallingut.

1:3. Kontaveidil oli kolm murdepalli, kuid jätab need kahjuks kasutamata.

Anisimova jääb kiiresti 0:30 kaotusseisu. Ta on siiani oma pallingult võitnud vaid ühe punkti...

1:2. Anisimova suudab taas murda ja asub uuesti juhtima. Mõlemad tennisistid on oma pallingul siiani väga ebakindlad.

1:1. Kontaveit murrab kohe tagasi!

0:1. Anisimova saab avageimis kolm murdepalli ja suudab neist viimase realiseerida. Kontaveit pole seejuures rahul viimase punktiga, mille kohtunik sisse luges. Kahjuks "kotkasilma" sel mängul abiks pole...

Mäng algas Kontaveiti servigeimiga!

Tere, tennisesõbrad! Anett Kontaveit (WTA 19.) kohtub täna kõrgetasemelise Miami tenniseturniiri teises ringis 17-aastase USA esindaja Amanda Anisimovaga (WTA 73.). Kell 17 algavat mängu näitab otseülekandes Delfi TV.