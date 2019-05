TIPPHETKED | Anett Kontaveit sai Rooma tippturniiril maailma 85. reketi üle väga raske võidu

Anett Kontaveit - Mona Barthel

Kontaveit kohtub järgnevalt kas kreeklanna Maria Sakkari (WTA 39.) või venelanna Anastasia Pavljutšenkovaga (WTA 36.). See matš peetakse homme.

Kontaveit lõi 131 minutit kestnud kohtumises seitse ässa, tegi kaks topeltviga (Barthel vastavalt 5 ja 7) ning realiseeris 13-st murdepallist neli (vastane 9-st 3). Mängu üldpunktid jäid viiki 100:100.

KÕIK! Kontaveit võitis raske mängu 4:6, 6:4, 6:4!

Kontaveit juhib 40:0!

5:4. Barthel hoiab kindlalt oma pallingut.

5:3. Kontaveit hoiab pallingut ja on ühe geimi kaugusel matši võidust.

4:3. Lõpuks ometi! Kontaveit murrab!

Barthel patustab seitsmenda topeltveaga ning eestlannal veel kaks murdepalli.

Barthel teeb viie ässa kõrvale kuuenda topeltvea (eestlannal 6 ässa ja 2 topeltviga).

3:3. Lõpuks ometi suudab Kontaveit oma servigeimi võita. Mäng on kestnud juba kaks tundi.

Kontaveit lööb hea pallingu ja päästab murdepalli!

Barthelil murdepall!

2:3. Barthel hoiab pallingut. Kontaveit on kahe viimase sakslanna pallingugeimiga kokku jätnud kasutamata kaheksa murdepalli...

Sakslanna näitab taas raudseid närve, tungib pika pallivahetuse lõpuks võrku ja päästab murdepalli.

Barthel päästab ka teise!

Kolmas murdepall eestlannale! Selles setis juba kaheksas...

Esimese sakslanna päästab...

Kontaveit jõuab murdepallideni - 40:15!

2:2. Kontaveit kosub õnnetust geimist kiiresti ja suudab pallingut hoida.

1:2. Valus! Kontaveit jättis viis murdevõimalust kasutamata, Barthel hoidis pallingut.

Ka viies murdavõimalus (Bartheli topeltvea järel) ei too edu. Kontaveit on matši 9-st murdepallist suutnud realiseerida kolm.

See edu ei too.

Kontaveit saab ka neljanda võimaluse murdmiseks.

Ka kolmas murdevõimalus läks vett vedama.

Kaks esimest murdepalli sakslanna päästab.

Kontaveit pääseb sakslanna pallingul 40:0 ette...

1:1. Kontaveit viigistab.

0:1. Barthel alustab otsustavat setti kindla servigeimiga.

Kontaveit võidab teise seti 6:4! Mängitud juba tund ja 25 minutit. Võitja otsustab kolmas sett.

Suurepärane palling ja Kontaveit päästab murdepalli!

Barthelil murdepall - 40:30!

5:4. Barthel hoiab oma servigeimi.

5:3. Kontaveit hoiab pallingut.

4:3. Ka Barthel on oma servigeimis kindel ja pinge püsib teises setis.

4:2. Kontaveit hoiab pallingut kindlalt.

3:2. Barthel võidab oma servigeimi kuivalt.

3:1. Raskelt tuli, aga tuli. Kontaveit hoiab pallingut. Eestlanna on päästnud täna 7-st murdepallist neli, sakslanna 4-st 1.

Kontaveit päästis ässaga (tema kuues täna).

Barthel jõuab taas murdepallini...

Kumbki mängija pole suutnud kahte oma viimast pallingugeimi hoida.

2:1. Kontaveit õnneks murrab kohe tagasi! Eestlanna võitis kõik neli pallivahetust...

1:1. Barthel murrab paraku kohe vastu... Eestlanna mängis 30:0 eduseisu maha.

1:0. Kontaveit alustab teist setti murdega.

Kontaveit kaotab avaseti 4:6! Seti lõpp kuulus kindlalt sakslannale, eestlanna oli suurtes raskustes oma serviga.

Barthel saab murdepalli, mis on ühtlasi settpalliks!

Seis Kontaveiti servil 30:30.

Kontaveiti esimese servi õnnestumise protsent on kukkunud 56 %-le.

4:5. Barthel on oma servil taas kindel.

4:4. Kontaveit lööb viienda ässa ja võidab vahelduseks ühe oma servigeimi punktigi loovutamata.

3:4. Barthel hoiab pallingut.

Kontaveit on löönud juba neli ässa, kuid teine palling valmistab muret. Sealt on tulnud vaid kolm punkti (27%).

3:3. Kolm murdepalli päästnud Kontaveit suudab lõpuks selle geimi ikkagi võita.

Kontaveit lööb ässa, kuid järgmise pallivahetuse ajal lööb lihtsa palli võrku.

Kontaveit päästab veel ühe murdepalli.

Kontaveit päästab.

Barthel saab veel ühe murdepalli. Eestlanna on oma teisel pallingul jätkuvalt hädas.

Barthel jõuab murdepallini, eestlanna päästab eduka äralöögiga.

2:3. Barthel hoiab servi, eestlanna ei saanud ühtegi punkti.

2:2. Kontaveit viigistab. Oma pallingugeimi lõpetas ta ässaga.

1:2. Kontaveit murrab koheselt tagasi!

Teine murdepall, Barthelilt väga otsustaval hetkel topeltviga.

Barthel lööb väga hea teise pallingu ja päästab murdevõimaluse.

Kontaveit jõuab koheselt oma esimese murdepallini.

Kontaveit jääb 0:30 kaotusseisu ja annab seisul 30:40 vastasele esimese murdepalli.

0:2. Valus! Kontaveit kaotab kohe oma esimese pallingugeimi. Geim lõppes topeltveaga...

Selle matši võitja kohtub järgnevalt kas kreeklanna Maria Sakkari (WTA 39.) või venelanna Anastasia Pavljutšenkovaga (WTA 36.).

0:1. Mona Barthel lööb ühe ässa ja pakub alustuseks väga kindla servigeimi.

Barthel alustas servimist.

Mäng on alanud!

Kontaveit on endast viis aastat vanema Bartheliga seni kohtunud ainult ühe korra. Omavahel mängiti eelmise aasta Austraalia lahtistel teises ringis. Toona jäi Kontaveit peale skooriga 6:3, 4:6, 6:3.

Ruud on võitnud 7:5, 0:6, 6:3. Seega peaks varsti algama ka Anett Kontaveiti ja Mona Bartheli mäng.

Daniel Evans on võitnud Casper Ruudi vastu teise seti 6:0, seega on matš viigis 1:1 ja algas otsustav sett.

Tere, tennisesõbrad! Eesti esireket Anett Kontaveit alustab täna kõrgetasemelist Rooma tenniseturniiri. Kontaveit (WTA 16.) läheb avaringis vastamisi sakslanna Mona Bartheliga (WTA 85.). See kohtumine peetakse esimese väljaku neljanda matšina. Esimene mäng algas seal Eesti aja järgi kell 12.00. Hetkel on jõutud kolmanda matšini, kus Casper Ruudi ja Daniel Evansi vahel on seis 7:5, 0:3. Seega tuleb eestlanna mängu algust veel oodata...

