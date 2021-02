Tiitlikaitsja Novak Djokovic sai Australian Openi teises ringis raske võidu

Djokovic võitis avaseti 6:3, kuid kaotas järgmise kiire lõppmängu järel 6:7 (3). Ka kolmas sett läks kiiresse lõppmängu, kus Djokovic oli parem 7:2. Neljanda seti võitis serblane taas 6:3. Kohtumine kestis kolm tundi ja 34 minutit.

"Oli väga raske matš keerulistes oludes," vahendas Eurosport Djokovici sõnu. "Pidasime maha väga pikki pallivahetusi. Tunnustan Francesi vägeva lahingu eest, ta mängis fantastiliselt."

Djokovic tegi mängu jooksul isiklikku rekordit tähistavat 26 serviässa. Tiafoe vastas 23 serviässaga. "Väljakukate on siin aastate jooksul muutunud. Siin on viimase 15 aasta kõige kiirem väljak, seega on vaja tugevat servi," tõdes Djokovic.

Djokovici järgmine vastane selgub paarist Reilly Opelka (ATP 38.) ja Taylor Harry Fritz (ATP 31.).

Võidukas oli ka maailma kolmas number, austerlane Dominic Thiem, alistades 6:4, 6:0, 6:2 sakslase Dominik Koepferi. Thiemi ootab järgmises ringis ees kas Nick Kyrgios (ATP 47.) või Ugo Humbert (ATP 34.).

Maailma esikümne mängijatest oli edukas ka Diego Schwartzman (ATP 9.). Argentina tennisist alistas 6:2, 6:0, 6:3 prantslase Alexandre Mulleri (ATP 210.). Schwartzman kohtub järgmises ringis venelase Aslen Karatseviga (ATP 114.).

Teises ringis pidi aga reketid pakkima 2014. aasta Australian Openi võitja Stan Wawrinka (ATP 18.). Šveitslane jäi ungarlasele Marton Fucsovicsile (ATP 55.) põnevuskohtumises alla 5:7, 1:6, 6:4, 6:2, 6:7 (9). Wawrinkal oli ka kolm matšpalli, kuid ta ei suutnud neist ühtegi ära kasutada. Ungarlane läheb järgmisena vastamisi turniiril 14. asetust omavaba Milos Raoniciga.