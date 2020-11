Thiem alistas aastalõputurniiril Nadali, Tsitsipas avas võiduarve

Mõlemad mängijad suutsid vaid korra vastase pallingu murda (teises setis) ning matši saatus otsustati kiirete lõppmängudega.

Avaseti lõppmängus juhtis Nadal veel 5:2 ja sai seejärel ka kaks settpalli, kuid kaotas lõpuks 7:9. Teises setis päästis hispaanlane 4:5 kaotusseisus kolm matšpalli ja jõudis taas kiiresse lõppmängu, mille aga kaotas 4:7.

Siiani võiduta olnud tennisistide matšis alistas Stefanos Tsitsipas (ATP 6.) Andrei Rublevi (ATP 8.) 6:1, 4:6, 7:6 (8:6). See tähendas ühtlasi, et tänavuse US Openi tšempion Thiem on juba kindlustanud pääsu poolfinaali.