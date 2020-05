Tennisistidest vennad said eluaegse võistluskeelu

Karim Hossamile määrati mitmete kokkuleppemängude eest eluaegne võistluskeeld juba 2018. aastal, eile teatas Tennise Puhtuse Üksus (TIU) ka tema noorema venna Youssefi karistusest.

21-aastane Youssef Hossam rikkus tennise korruptsioonivastaseid reegleid tervelt 21 korda aastatel 2015-2019 ning pidas pettuse sepistamisel plaani ka teiste inimestega.

Hetkel maailma edetabelis 820. kohal asuva Hossami karjääri parim edetabelikoht oli 2017. aasta detsembris 291.

Esialgse võistluskeelu sai Youssef juba eelmise aasta mais, kui oli kinnitust leidnud kaheksa kokkuleppemängu juhtumi toimumine, kuuel korral andis ta ebaausat nõu panustajale ning kahel juhul leppis teiste mängijatega matši lõpptulemuses kokku. Kolmel korral jättis ta raporteerimata, et tema juurde on pöördutud korruptiivsete plaanidega ning kahel korral täheldati, et ta ei tee TIU uurijatega koostööd.