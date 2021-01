Tennisist sai keset Australian Openi kvalifikatsioonimängu teada, et andis positiivse koroonatesti

Kudla sai sellise informatsiooni, kui juhtis Elliot Benchetriti vastu 6:4, 5:3. Teise seti üheksas geim lasti lõpuni mängida ning ameeriklane kindlustas sellega matšivõidu 6:4, 6:3.

Benchetrit teatas hiljem sotsiaalmeedias, et kui tema oleks suutnud viimase geimi võita ja kaotusseisu vähendada 4:5-le, oleks Kudla turniirilt eemaldatud ja ta oleks pääsenud teise ringi.

"Nüüd selgitatakse välja, kas ma olin lähikontaktne. Kui olin, on see topeltlöök. Kaotasin matši, mängisin koroonapositiivse vastu ning kuna seda ei selgitatud välja enne kohtumist, langesin välja ja pean jääma veel ka nädalaks ajaks oma hotellituppa karantiini," kirjutas Benchetrit pettunult.

Kudla jaoks on Australian Open igal juhul lõppenud, sest tema peab jääma eneseisolatsiooni ega saa kvalifikatsiooni jätkata.

Saksamaa tennisist Dustin Brown, kes osaleb samuti kvalifikatsioonis, on kurtnud, et paljud mängijad on pidanud oma koroonatestide tulemusi ootama enam kui 24 tundi, kuigi algselt lubati tulemusi 8-14 tunni jooksul.