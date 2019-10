Tenniseturniiri korraldaja süüdistab Djokovici ja Nadali ATP reeglite rikkumises

Weindorferil ajas harja punaseks, et Djokovic ja Nadal otsustasid järgmisel nädalal, kui toimuvad turniirid Vienna Open ja Swiss Indoors, pidada hoopis näidismatši Kasahstanis, et koguda raha heategevuseks.

"Ma arvan, et see ei ole hea, et ATP turniiride ajal peetakse näidismatše. Tennisistid on ATP liikmed. Pärast ATP finaalturniiri tuleb vaheaeg ja kõik võivad siis näidismatše pidada," sõnas Weindorfer.

Kuna Nadal ja Djokovic on saanud ATP juhilt Chris Kermode`ilt loa näidismatšil osalemiseks, pääsevad nad karistusest, milleks on tavaliselt rahatrahv.

"See luba anti just seetõttu, et reeglite kohaselt ei tohi ATP turniiride ajal mingeid näidismatše korraldada. Ma arvan, et me peaks seda reeglit ikkagi austama," kurjustas Weindorfer.