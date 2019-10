Tennisetäht Naomi Osaka valis Jaapani kodakondsuse

21-aastane Osaka, kelle ema on jaapanlanna ja isa Haitilt, sõnas NHK-le, et tal on paberimajandus korda aetud ja ta peaks Jaapani kodakondsuse saama enne oma sünnipäeva järgmisel nädalal.

Jaapani seaduste kohaselt tuleb jaapanlastel, kellel on rohkem kui üks kodakondsus, valida neist üks enne oma 22-st sünnipäeva.

"See annab mulle erilise tunde, et mul avaneb võimalus Tokyo olümpiale minna Jaapanit esindades," sõnas kahekordne Grand Slami võitja.

Osaka lisas, et tahab Tokyos võidelda kuldmedali eest, kuid kardab, et kodupubliku ees mängimine paneb talle lisapinged.