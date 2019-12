Tennisetäht Caroline Wozniacki teeb tippspordiga lõpparve

"Olen professionaalset tennist mänginud alatest 15ndast eluaastast. Olen selle ajaga kogenud oma elu esimest hiilgavat peatükki. 30 WTA turniirivõitu, maailma esinumber 71 nädalat, WTA finaalturniiri esikoht, kolmed olümpiamängud, kus sain avatseremoonial kanda ka Taani lippu ja 2018. aasta Australian Openi võit. Olen juba saavutanud kõik, millest olen osanud unistada," teatas Wozniacki sotsiaalmeedias.

"Viimastel kuudel olen mõistnud, et elus on muid asju, mis pakuvad mulle rohkem huvi kui tenniseväljakul edu saavutamine. Üks neist on olnud Davidiga (ekskorvpallur David Lee - toim.) abiellumine ja temaga perekonna loomine," lisas 29-aastane Wozniacki.

"Olen saanud tenniseväljakutel kõike seda ellu viia, millest olen unistanud. Olen endale alati kinnitanud, et kui see lahkumise aeg kätte jõuab, siis on palju muud põnevat peale tennise, mida tahaksin teha," jätkas endine esireket.

Wozniacki lisas, et kuna tal on raske liigesehaigus reumatoidartriit, tahaks ta selle haiguse teadvustamisele kaasa aidata.

Esimese Skandinaavia naistennisistina maailma esireketiks tõusnud Wozniacki on auhinnarahadena teeninud üle 34 miljoni dollari.