Tennisestaarid osalevad Austraalias metsapõlengutega võitlemiseks korraldataval heategevusmatšil

Oma õla on lubanud projekti alla panna sellised tennisetähed nagu Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams, Naomi Osaka, Caroline Wozniacki, Nick Kyrgios ja Stefanos Tsitsipas.

Kahe- ja pooletunnine üritus leiab aset 15. jaanuaril ehk nädal enne suure slämmi turniiri avamist Melbourne'is Rod Laver Arenal.

Üritus on üks paljudest tennise kogukonna heateguslikest ettevõtmistest sel kuul. Aasta alguses teatasid Austraalia tennisejuhid, et annetavad iga löödud serviässa eest Australian Openil ja selle eelturniiridel metsapõlengutega võitlemiseks 100 Austraalia dollarit ehk ligi 62 eurot.

Alates septembrist on ulatuslike maastikupõlengute tõttu surnud 25 inimest ning hävitatud on rohkem kui 1800 kodu.

Tervisele ohtliku õhusaaste tõttu on mõned tennisestaarid soovitanud Australian Open sel aastal edasi lükata või sootuks ära jätta, kuid Austraalia tenniseliidu juhi Craig Tiley sõnul pole selleks vajadust.

"Praeguse informatsiooni kohaselt on prognoos hea. Meid ei tohiks oodata viivitused ning me oleme kasutusele võtnud eraldi meetmed, et Australian Open kavakohaselt läbi viia," ütles ta.

Tiley tõi välja, et Melbourne Parki kolmel väljakul on võimalik katus sulgeda ning mänge on võimalik pidada ka kaheksal siseväljakul.